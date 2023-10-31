Steak Lovers
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Steak Lovers

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Готовим всего из 1 кг курицы 37 сочных котлет. За 30 минут обеспечили семье ужины на неделю

Готовим всего из 1 кг курицы 37 сочных котлет. За 30 минут обеспечили семье ужины на неделю

Сочные куриные котлеты готовятся совершенно не сложно, что делает их отличным выбором на ужин. К тому же, всего из килограмма курицы с правильным рецептом получается сразу 37 крупных котлет, а значит вопрос с питанием для семьи решен на следующие несколько дней.

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Комментарии
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ik
igor kgoga
Всю неделю куриные котлеты. Потом год их видеть не захочешь.
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2 д.

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