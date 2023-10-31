Готовим всего из 1 кг курицы 37 сочных котлет. За 30 минут обеспечили семье ужины на неделю

Сочные куриные котлеты готовятся совершенно не сложно, что делает их отличным выбором на ужин. К тому же, всего из килограмма курицы с правильным рецептом получается сразу 37 крупных котлет, а значит вопрос с питанием для семьи решен на следующие несколько дней.