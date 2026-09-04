Только пьющие интеллектуалы ответят на эти 10 вопросов «Что? Где? Когда?»!

Проверьте себя — для тех, у кого и мозг крепок, и печень! фото: YouTube-канал Что? Где? Когда?Народная телепередача для интеллектуалов «Что? Где? Когда?» превысила пятьдесят грамм… ой, то есть лет: сегодня ей исполняется 51!Первый выпуск вышел в эфир 4 сентября 1975 года, он представлял собой семейную викторину: Ивановы против Кузнецовых.