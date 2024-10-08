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Закон, порядок, государство

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В Якутии полицейские провели встречу с преподавателями и студентами колледжа в рамках акции «Осторожно, мошенники»

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» продолжают мероприятия по повышению осведомленности граждан о различных схемах мошенничества и информированию о безопасном поведении в Интернете и в повседневной жизни.

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