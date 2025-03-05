Президент Владимир Путин начал новый этап борьбы с нелегальными мигрантами. На расширенном заседании коллегии МВД 5 марта глава государства поручил как можно скорее разработать обновленную Концепцию государственной миграционной политики.
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