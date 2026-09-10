Трамп пообещал американцам по $5 тысяч при победе республиканцев

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему гражданину страны по 5 тысяч долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса после промежуточных выборов.
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