Врач рассказал, чем может быть опасен растворимый кофе

Врач рассказал, чем может быть опасен растворимый кофеУ людей, регулярно употребляющих растворимый и пакетированный кофе, есть высокая вероятность развития заболеваний ЖКТ, рассказал газете «Известия» доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.