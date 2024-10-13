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Врач рассказал, чем может быть опасен растворимый кофе

Врач рассказал, чем может быть опасен растворимый кофе

Врач рассказал, чем может быть опасен растворимый кофеУ людей, регулярно употребляющих растворимый и пакетированный кофе, есть высокая вероятность развития заболеваний ЖКТ, рассказал  газете «Известия» доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин.

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