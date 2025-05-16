Зеленский не читал Конституцию: В Крыму резко ответили на заявления Киева о статусе полуострова

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в комментарии РИА Новости резко раскритиковал заявление нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского о непризнании российского статуса Крыма и новых регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии