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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стали известные полные системные требования Call of Duty: Black Ops 6 Игры Call of Duty, как ...

Стали известные полные системные требования Call of Duty: Black Ops 6 Игры Call of Duty, как ...

Стали известные полные системные требования Call of Duty: Black Ops 6Игры Call of Duty, как правило, выходят за рамки с каждой новой частью, технически говоря, поэтому неудивительно, что системные требования для ПК-версии каждой части оказываются довольно высокими.

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