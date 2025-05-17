В Татарстане план по жилищному строительству выполнен на 52% - введено 1 млн 693 тысячи кв. м

О ходе реализации жилищного строительства, а также о том, как продвигаются республиканские и федеральные программы строительства социальных объектов, общественных пространств, доложил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.
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