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Царьград

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Победители акций #ВыбираемВместе направили на благотворительность 470 млн рублей

Победители акций #ВыбираемВместе направили на благотворительность 470 млн рублей

Победители акций #ВыбираемВместе активно участвуют в благотворительности, сообщает mos.ru.С 2020 года участники акций #ВыбираемВместе в рамках перечислили свыше 470 миллионов рублей благотворительным фондам и общественным организациям.

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