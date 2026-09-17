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Царьград

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В Кузбассе врачи извлекли штифт, простоявший в кости 44 года

В Кузбассе врачи извлекли штифт, простоявший в кости 44 года

В Кемерове врачи городской клинической больницы №11 провели операцию по удалению металлического фиксатора, который находился в кости пациентки на протяжении 44 лет.

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