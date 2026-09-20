Как в СССР защищали автомобили от слива бензина без замков на баке

В советское время автомобильные бензобаки часто выпускали без привычных замков на крышках. Инженерам приходилось идти на необычные технические хитрости, чтобы уберечь топливо рядовых граждан от ночных воришек.
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