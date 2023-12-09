Павел Бадаев. Подлость украинской нацистской нечисти поистине не знает границ. Даже в урагане, бушевавшем в Одессе последние три дня и приведшем к коллапсу в городе и на стратегических подъездах к нему, они умудрились обвинить… правильно — Россию! Разбушевавшаяся стихия, по метеонаблюдениям, самая сильная за последние сто лет, действительно наделала в городе немало бед — погибшие в ДТП из-за снежных заносов, замерзшие насмерть, причем, не бомжи, уплывшие в море набережные, рухнувшие жилые дома и массовый деревопад.