Александра Ревву не позовут на “новогодние огоньки”

Александр Ревва, известный шоумен и уроженец Донецка, оказался в центре дискуссий, связанных с его отношением к специальной военной операции и предполагаемой дружбой с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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