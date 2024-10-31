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Александра Ревву не позовут на “новогодние огоньки”

Александра Ревву не позовут на “новогодние огоньки”

Александр Ревва, известный шоумен и уроженец Донецка, оказался в центре дискуссий, связанных с его отношением к специальной военной операции и предполагаемой дружбой с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
да кроме этой рожи ещё десятки надо бы не допустить.Но там Ёпрст командует,поэтому всё может быть.
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8 час.

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