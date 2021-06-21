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Кошка шипела и не подпускала хозяина к холодильнику: тот поднял тревогу

Кошка шипела и не подпускала хозяина к холодильнику: тот поднял тревогу

Поздний вечер. Хозяин включает свет, заходит на кухню и делает попытки приблизиться к холодильнику. Ничего из этого не получается: домашняя кошка, всегда ласковая, тихая и спокойная, начала шипеть и бросаться на хозяина, не давая ему открыть дверцу.

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Елена Верия (Безденежных)
Кошка умница!

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