Кошка шипела и не подпускала хозяина к холодильнику: тот поднял тревогу

Поздний вечер. Хозяин включает свет, заходит на кухню и делает попытки приблизиться к холодильнику. Ничего из этого не получается: домашняя кошка, всегда ласковая, тихая и спокойная, начала шипеть и бросаться на хозяина, не давая ему открыть дверцу.