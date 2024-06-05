Страна и люди
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Страна и люди

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ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 28 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

За сутки с 5 по 6 июня Украина 28 раз атаковала территорию Донецкой Народной Республики. Об этом следует из данных представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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