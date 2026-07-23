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Топилин: экономика РФ стала первым примером развития за счет санкций

Топилин: экономика РФ стала первым примером развития за счет санкций

Экономика России за время работы Госдумы восьмого созыва стала четвертой в мире, а темпы роста ВВП за последние три года составили более 10 %, подчеркнул председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия»).

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