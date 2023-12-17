«Ни разу в жизни не ходил за покупками в "Черную пятницу"»

Фильм «Шопоголики» официально вышел в российский кинопрокат. Он снят творческим дуэтом Эрика Толедано и Оливье Накаша, подарившим миру картину «1+1» — это первая за несколько лет затишья совместная работа двух режиссеров.
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