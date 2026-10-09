Маргарита Симоньян после операции сделала срочное заявление

После очередной операции Маргарита Симоньян попросила знакомых и коллег дать ей время прийти в себя. По ее словам, восстановление идет непросто: организм ослаблен после химиотерапии, лучевой терапии и многофазного гормонального лечения от онкологии.
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