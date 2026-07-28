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Финал фестиваля ДРИМ ФЕСТ 2026: Тодоренко закуталась в красный, Гаврилова и Севиль блистали в белом

Финал фестиваля ДРИМ ФЕСТ 2026: Тодоренко закуталась в красный, Гаврилова и Севиль блистали в белом

26 июля состоялся заключительный день большого музыкального путешествия в Баку. Эмин Агаларов и Алена Гаврилова Предоставлено организаторами мероприятияЗаключительный день ДРИМ ФЕСТ 2026 стал завершением четырехдневного музыкального приключения на берегу Каспийского моря.

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