Финал фестиваля ДРИМ ФЕСТ 2026: Тодоренко закуталась в красный, Гаврилова и Севиль блистали в белом

26 июля состоялся заключительный день большого музыкального путешествия в Баку. Эмин Агаларов и Алена Гаврилова Предоставлено организаторами мероприятияЗаключительный день ДРИМ ФЕСТ 2026 стал завершением четырехдневного музыкального приключения на берегу Каспийского моря.
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