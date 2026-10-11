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Царьград

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Травников назвал главные приоритеты развития АПК региона

Травников назвал главные приоритеты развития АПК региона

Андрей Травников назвал ключевыми задачами российского АПК цифровизацию производства, повышение эффективности и экологической безопасности, а также расширение присутствия отечественных товаров на продовольственном рынке.

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