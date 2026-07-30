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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишина и Галлямов, Угожаев, Блинникова и Карпов примут участие в открытом мастер-классе Москвиной в «Игоре»

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов примут участие в мастер-классе Тамары Москвиной на курорте «Игора» в Ленинградской области.

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