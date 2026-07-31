Как в Крыму появились крымские татары?

Вопрос, откуда в Крыму появились татары, до недавнего времени вызывал массу споров. Одни считали, что крымские татары наследники золотоордынских кочевников, другие их называли исконными жителями Тавриды.
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