2 августа - Ильин День! Праздник посвящён пророку Илии — одному из самых почитаемых святых Ветхого Завета.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
2 августа - Ильин День! Праздник посвящён пророку Илии — одному из самых почитаемых святых Ветхого Завета.
Свежие комментарии