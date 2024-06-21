Председатель Следственного комитета России встретился с Генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел встречу с представителями компетентных органов Китайской Народной Республики, среди которых Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР ИН Юн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ, прокурор народной прокуратуры города Пекин ЧЖУ ЯПИНЬ, прокурор народной прокуратуры города Шанхай ЧЕНЬ ЮН, прокурор народной прокуратуры провинции Шаньси ВАН СЮЙГУАН и другие участники делегации.