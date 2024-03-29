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Дубль Барбашева и гол Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Виннипег»

Дубль Барбашева и гол Дорофеева помогли «Вегасу» победить «Виннипег»

«Вегас Голден Найтс» на выезде забросили четыре шайбы, три из них на счету россиян. В ночь на 29 марта в Виннипеге прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимали «Вегас Голден Найтс».

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