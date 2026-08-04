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МОСИНФОРМ

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Около 10 новых судостроительных профессий появились в столице с открытием Московской верфи

Около 10 новых судостроительных профессий появились в столице с открытием Московской верфи

В столице продолжают развивать речной транспорт. В 2025 году в районе Нагатинский Затон начала работу Московская верфь, благодаря открытию которой в городе появилось около 10 новых профессий, связанных с судостроением.

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