Около 10 новых судостроительных профессий появились в столице с открытием Московской верфи

В столице продолжают развивать речной транспорт. В 2025 году в районе Нагатинский Затон начала работу Московская верфь, благодаря открытию которой в городе появилось около 10 новых профессий, связанных с судостроением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии