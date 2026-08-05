«Чудовищный ущерб»: Самая массированная атака по украинской экономике за всё время войны (ФОТО, ВИДЕО)

«Чудовищный ущерб»: Самая массированная атака по украинской экономике за всё время войны. На Украине публикуют список ведущих брендов, которые серьёзно пострадали в результате российского обстрела: ► Новус ► Розетка ► Фоззи Груп ► Сильпо Фуд / Fozzy Group ► Эпицентр-К ► INTERTOP ► PUMA ► Toyota ► Liqui Moly Ukraine ► БРОКБРИДЖ ► завод «Пластмас» ► Рабен Украина ► Евробетон ► Новая Почта «И это только те бренды, о которых известно на данный момент.