Русская весна
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Русская весна

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«Чудовищный ущерб»: Самая массированная атака по украинской экономике за всё время войны (ФОТО, ВИДЕО)

«Чудовищный ущерб»: Самая массированная атака по украинской экономике за всё время войны (ФОТО, ВИДЕО)

«Чудовищный ущерб»: Самая массированная атака по украинской экономике за всё время войны. На Украине публикуют список ведущих брендов, которые серьёзно пострадали в результате российского обстрела: ► Новус ► Розетка ► Фоззи Груп ► Сильпо Фуд / Fozzy Group ► Эпицентр-К ► INTERTOP ► PUMA ► Toyota ► Liqui Moly Ukraine ► БРОКБРИДЖ ► завод «Пластмас» ► Рабен Украина ► Евробетон ► Новая Почта «И это только те бренды, о которых известно на данный момент.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Волков
Мало!
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1 м.
Виктор Луговой
Мэрзнi, вовчiй хвiст.
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1 м.