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Цветы и чайник подарили на 100 лет участнику взятия Берлина Виктору Ильиных

Цветы и чайник подарили на 100 лет участнику взятия Берлина Виктору Ильиных

Виктор Ильиных родился 8 октября 1923 года в деревне Алексеевка Северного района. В августе 1942 года был призван в ряды советской Армии, командовал пулеметным взводом, принимал участие в штурме и взятии Берлина.

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Комментарии
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СЗ
Света Заходская
Пипец!!! Электрический чайник и цветы? Это не фейк,это правда?Слов нет, одни эмоции.Стыд потерян... Олег Караваев вообще в курсе?
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1 д.
А
Алексей
Позорище, вы бы, уроды ещё кюипятильник подарили, чмошники
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1 д.

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