Цветы и чайник подарили на 100 лет участнику взятия Берлина Виктору Ильиных

Виктор Ильиных родился 8 октября 1923 года в деревне Алексеевка Северного района. В августе 1942 года был призван в ряды советской Армии, командовал пулеметным взводом, принимал участие в штурме и взятии Берлина.
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