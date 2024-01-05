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Asia Times: ВС РФ уничтожили лучшее вооружение НАТО на Украине

Asia Times: ВС РФ уничтожили лучшее вооружение НАТО на Украине

Бывший помощник замминистра обороны США и обозреватель Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times отметил, что российские вооруженные силы уничтожили лучшее военное оборудование НАТО на Украине и тем самым продемонстрировали его недостатки.

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