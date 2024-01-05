Бывший помощник замминистра обороны США и обозреватель Стивен Брайен в своей статье для издания Asia Times отметил, что российские вооруженные силы уничтожили лучшее военное оборудование НАТО на Украине и тем самым продемонстрировали его недостатки.
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