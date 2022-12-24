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В США предположили, что "Сармат" назвали в честь Байдена

В США предположили, что "Сармат" назвали в честь Байдена

Использованы материалы: REUTERS/Kevin Lamarque, Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Читатели американского издания New York Post оценили "супероружие" России, межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", восхитившись этим типом вооружения.

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