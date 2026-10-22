Эксперт Минпросвещения РФ Дарья Глебова рассказала о мерах профилактики ОРВИ в детских садах. В учреждениях регулярно проводится уборка, дезинфекция, проветривание помещений и обработка игрушек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
- НЛ Экс-губернатор Та...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым