Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде после того, как МОК допустил к ней лишь 4 борцов из 17

Сборная России по дзюдо не выступит на летних Играх в Париже. Такое решение Федерация дзюдо России приняла, когда узнала, кого из наших спортсменов допустила на Олимпиаду специальная комиссия МОК, проводящая так называемую «проверку на нейтральность».
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