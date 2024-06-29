Российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпиаде после того, как МОК допустил к ней лишь 4 борцов из 17

Сборная России по дзюдо не выступит на летних Играх в Париже. Такое решение Федерация дзюдо России приняла, когда узнала, кого из наших спортсменов допустила на Олимпиаду специальная комиссия МОК, проводящая так называемую «проверку на нейтральность».