Нарышкин: США начнут работу по созданию стержня пятой колонны перед выборами в РФ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты намерены активизировать работу с российскими гражданами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы российского президента.
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