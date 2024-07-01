Тайна смерти Рауля Валленберга: самое засекреченное дело об отравлении в СССР

В 1947 году на Лубянке умер дипломат из Швеции Рауль Валленберг. Но это лишь официальная версия. Практически все материалы по этому делу были уничтожены, а там, где сделать это было невозможно, имя Валленберга попросту вымарывалось.
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