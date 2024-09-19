Алёна Кравец о Марии Машковой: Кому она там в Америке нужна? Мыть тарелки и туалеты, разве что

Олигархи Рублевки, которые до отъезда артистов Маши Машковой, Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в связи с СВО приглашали их выступить на свои частные мероприятия, заявили, что сегодня ими объявлен бойкот «лицедеям-предателям».