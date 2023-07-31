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Агент Бэрри: «Федотов примет решение ИИХФ о том, какой контракт (с «Флайерс» или ЦСКА) обязателен к исполнению. Он хочет скорее возобновить карьеру»

Ранее ФХР сообщила, что решение об участии вратаря в Фонбет Чемпионате КХЛ еще не принято, так как нужны консультации с ИИХФ.

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