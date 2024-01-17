Объявлены 30 первых нейтральных российских и белорусских гимнастов

Эти правила, созданные специально для данной ситуации и конкретного случая, определяют условия участия российских и белорусских гимнастов, а также их вспомогательного персонала в соревнованиях, санкционированных МОК и внесенных в список в календаре FIG.
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