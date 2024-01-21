Названо число россиян, готовых работать с начальником младше себя

Работать под руководством специалиста существенно моложе себя готовы 59% россиян. Еще 11% — только при определенных условиях, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob (есть в распоряжении Банки.
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