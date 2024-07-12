У Дворцового моста в «морское ДТП» попало прогулочное судно

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители В Петербурге следователи разбираются в обстоятельства инцидента с маломерным судном в акватории Невы, сообщает пресс-служба Петербургского следственного отдела на транспорте СК РФ.
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