УФСБ напоминает жителям Карелии о схемах обмана

Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ. Преступники звонят жителям, отправляют поддельные удостоверения и пытаются выманить данные банковских карт или деньги под разными предлогами — например, якобы для погашения незаконно оформленного кредита или перевода на «безопасный счет».