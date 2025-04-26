УФСБ напоминает жителям Карелии о схемах обмана

Участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ. Преступники звонят жителям, отправляют поддельные удостоверения и пытаются выманить данные банковских карт или деньги под разными предлогами — например, якобы для погашения незаконно оформленного кредита или перевода на «безопасный счет».
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