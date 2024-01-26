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  • Наталия Сорокина
    Сделать там,  в самих странах СНГ, регистрацию рейсов на самолёт или ж\д по официальному "приглашению" на каждого чел...Россия теряет нас...
  • Сергей Oблезов
    Таких надо ставить к стенке, на месте, погиб при задержании! Такие перевоспитанию не подлежат.Россиянин пытался...
  • Михаил Еграшин
    А у нас есть граница? Может КСП и колючка?В Челябинске заде...

Свердловский избирком потратит более миллиарда рублей на выборы президента РФ

Свердловский избирком уточнил смету расходов на подготовку и проведение выборов президента России. Как сообщила глава комиссии Елена Клименко, из федерального бюджета на организацию избирательной кампании выделено 842 миллиона рублей.

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