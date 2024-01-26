Свердловский избирком потратит более миллиарда рублей на выборы президента РФ

Свердловский избирком уточнил смету расходов на подготовку и проведение выборов президента России. Как сообщила глава комиссии Елена Клименко, из федерального бюджета на организацию избирательной кампании выделено 842 миллиона рублей.
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