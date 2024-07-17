Соединенные Государства Америки объявляют нас агрессорами: ведь мы все ближе к их военным базам. С двадцать шестого года СГА начнут размещать в ФРГ системы борьбы со стратегическими ракетами и средства поражения, способные оттуда достать ключевые объекты РФ: крылатые ракеты Tomahawk, ранее не запускаемые с наземных установок, и разрабатываемые сейчас гиперзвуковые ракеты.