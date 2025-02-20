Сети подземелья: как устроены объекты тылового обеспечения в зоне СВО

По мере развития дальнобойных систем вооружения для защиты от них многое меняется и в нашем тылу. Войскам необходимы пункты восстановления боеспособности, полигоны для боевого слаживания, пополнения, склады и многое другое.
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