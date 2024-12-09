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Позиция Анкары к происходящему в Сирии: почему считают, что Турция приложила руку к конфликту

Позиция Анкары к происходящему в Сирии: почему считают, что Турция приложила руку к конфликту

Позиция Анкары к происходящему в Сирии: почему считают, что Турция приложила руку к конфликту Ольга БезродняяВ последние дни обострилась ситуация в Сирии, и Турция оказалась в центре международной дипломатической напряженности.

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