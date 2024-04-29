В ПМР рассказали о словах-паразитах в адрес региона со стороны властей Молдавии

Нелестные эпитеты в адрес Приднестровья со стороны Кишинева, в том числе пренебрежительное "так называемые власти региона", являются неадекватной реакцией властей Молдавии на охлаждение отношений между Кишиневом и Тирасполем.
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