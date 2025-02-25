ВСУ эвакуируют жителей Харьковской области для создания пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. В Харьковской области Вооруженные силы Украины совместно с властями киевского режима проводят эвакуацию местных жителей для размещения в их домах пунктов управления БПЛА.
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