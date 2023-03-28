Японский премьер Фумио Кисида заслуживает осуждения, поскольку он не стал отговаривать украинского президента Владимира Зеленского от использования снарядов с обедненным ураном, заявил глава оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото.
Японский премьер Фумио Кисида заслуживает осуждения, поскольку он не стал отговаривать украинского президента Владимира Зеленского от использования снарядов с обедненным ураном, заявил глава оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото.
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