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Японский политик Ямамото осудил позицию Кисиды по снарядам с обедненным ураном для Киева

Японский политик Ямамото осудил позицию Кисиды по снарядам с обедненным ураном для Киева

Японский премьер Фумио Кисида заслуживает осуждения, поскольку он не стал отговаривать украинского президента Владимира Зеленского от использования снарядов с обедненным ураном, заявил глава оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото.

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