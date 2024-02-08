Дас ист нихт фантастиш: немецкая принцесса снялась для «Плейбоя»

Впервые на обложке немецкого издания журнала Playboy появилась настоящая принцесса. Ею стала принцесса Саксонская Ксения (Xenia Prinzessin von Sachsen) — потомок последнего короля Саксонии Фридриха Августа III (König Friedrich August III).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии