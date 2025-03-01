Бербок призвала бундестаг немедленно одобрить Украине 3 млрд евро

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к депутатам Бундестага с призывом утвердить выделение Украине средств в размере трех миллиардов евро в связи со скандальной встречей президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии